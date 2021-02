U-Haft für Klagenfurter Spielzeughändler in Graz verlängert

Weiterhin Tatbegehungsgefahr

Für einen 23-jährigen Klagenfurter Spielzeughändler ist am Donnerstag in Graz die Untersuchungshaft verlängert worden. Gegen den Mann wird wegen Betrugs ermittelt: Der Verdächtige hat laut Staatsanwaltschaft Plastik-Bausteine eines namhaften Herstellers in alle Welt verkauft, in den versendeten Paketen waren aber keine Steine. Oft sei Sand darin gewesen mit dem gleichen Gewicht. Laut Sprecher Hansjörg Bacher wird nun auf das Ergebnis eines Buchsachverständigen gewartet.

Der Spielwarenhändler war im Dezember 2020 pleitegegangen. Der Schuldner nannte Fehlkalkulationen aber auch die Löschung seines Unternehmens von einer internationalen Online-Plattform ohne Vorwarnung als Grund für die Zahlungsprobleme. Grund für die Löschung war demnach, dass von der Plattform der parallel geführte stationäre Handel nicht gewünscht worden sei. Nach der Löschung seien die Umsätze von einem Tag auf den anderen weggebrochen.

Die U-Haft wurde nun abermals verlängert, diesmal um zwei Monate. Es bestehe weiterhin Tatbegehungsgefahr, so Bacher zur APA. Der Mann soll zum Teil geständig sein. Das Gutachten des Buchsachverständigen wird für Ende Februar erwartet.