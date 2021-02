UBM - SRC erhöht Kursziel leicht von 47 auf 48 Euro, weiter "Buy"

Nach jüngstem Zukauf in München

Die Analysten von SRC Research haben ihr Kursziel für die Aktie des heimischen Immobilienunternehmens UBM leicht von 47,0 auf 48,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom SRC-Experte Stefan Scharff unverändert belassen.

Der Analyst verweist auf die jüngste Akquisition in München. Für den Kaufpreis von 55 Mio. Euro wurde das Hauptquartier des Sportmodeherstellers Bogner erworben. Dieses soll in zwei Jahren teilweise in Wohnungen umgebaut werden.

Der SRC-Analyst erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2020 der UBM einen Gewinn von 4,79 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liege bei 4,26 (2021) und 6,71 (2022) Euro je Aktie. Die Prognosen für die Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum liegen auf jährliche 2,0 bzw. 1,8 und 2,5 Euro je Anteilsschein.

Die UBM-Aktien zeigten sich am Montagnachmittag im Späthandel an der Wiener Börse unverändert bei 35,00 Euro.

Analysierendes Institut SRC Research

