UBM - Warburg Research bestätigt "Buy" und Kursziel von 47 Euro

Nach angekündigten Verkauf des FAZ Tower

Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Anlagevotum für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers UBM mit der Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Auch das Kursziel von 47,00 wurde vom zuständigen Analyst Simon Stippig unverändert belassen.

Der jüngst angekündigte Verkauf des FAZ Towers in Frankfurt wurde als positive Nachricht gewertet. Es sei erfreulich eine größere Transaktion auch in der Covid-19-Krise zu sehen. Der Verkauf werde Einnahmen über die nächsten zwei Jahre bringen.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn je Aktie von 3,51 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 4,30 bzw. 4,92 Euro je Aktie. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 2,20 bzw. 2,30 und 2,40 Euro pro Anteilsschein.

Am Mittwochvormittag notierten die Titel von UBM an der Wiener Börse mit plus 2,88 Prozent bei 35,70 Euro.

