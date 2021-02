UBS erwägt Verkauf der spanischen Wealth-Management-Einheit

Interne Untersuchung erhöht Druck auf UBS-Management Die Schweizer Großbank UBS will mit einer internen Untersuchung Licht in den milliardenschweren Handelsskandal bringen. Sollten schwere Mängel in der Risikokontrolle auf den Tisch kommen, dann dürfte UBS-Chef Oswald Grübel wohl selbst unter Druck kommen.