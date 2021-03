"Über 10.000 Zombie-Unternehmen": Berater gegen Gießkannenförderung

Knuchel fordert Stopp von Stundungen - Insolvenzwelle rollt heran

Die "unkritische" staatliche Förderung von Unternehmen geht aus Sicht des Wiener Beraters Daniel Knuchel von Advicum Consulting nach hinten los. Am Ende werde es entweder zu einer enormen Insolvenzwelle kommen "oder man erlässt den schwachen Unternehmen die Rückzahlungen. Dann zahlen die gesunden Firmen die Zeche." Knuchel glaubt, dass es mittlerweile mehr als 10.000 österreichische Unternehmen mit "Zombie-Status" gibt. Der Mittelstand werde in großen Teilen wegbrechen.

Knuchels Ansicht nach soll die Politik Marktbereinigungen zulassen und Stundungen stoppen. Statt nach dem Gießkannenprinzip zu fördern sollten Hilfen an die grundsätzliche Überlebensfähigkeit eines Betriebs geknüpft werden, so der Berater am Donnerstag in einer Aussendung.