Überbetriebliche Pensionskassen erwirtschafteten 2020 kleines Plus

Performance bei 2,33 Prozent - Vorsorgekassen mit Rendite vo 1,37 Prozent.

Die überbetrieblichen Pensionskassen haben im Coronajahr 2020 doch noch ein kleines Plus erwirtschaftet. Die Jahresperformance betrug 2,33 Prozent, hat das Beratungsunternehmen Mercer errechnet - nach neun Monaten waren die überbetrieblichen Pensionskassen noch im Minus. Allerdings gab es eine große Bandbreite - die einzelnen Kassen lagen am Jahresende zwischen plus 4,19 und minus 1,23 Prozent.

Die Vorsorgekassen erzielten hingegen im Vorjahr in Schnitt nur eine Rendite von 1,37 Prozent. Hier lag die Bandbreite zwischen plus 2,89 Prozent und minus 0,32 Prozent. Die Inflationsrate (VPI) betrug 2020 in Österreich 1,4 Prozent.