Überbetriebliche Pensionskassen erwirtschafteten 2020 kleines Plus

EU: Einzelhandel im Mai um 0,1 Prozent gesunken Der Einzelhandel in der EU ist im Mai gegenüber April um 0,1 Prozent gesunken. Es ist der erste Rückgang 2014. In der Eurozone blieb das Absatzvolumen des Einzelhandels unverändert. Österreich verzeichnete im Mai ein Minus von 0,8 Prozent, geht aus den am Donnerstag vorgelegten Zahlen von Eurostat hervor. Im Jahresvergleich musste Österreich mit -2,0 Prozent aber das zweithöchste Minus hinnehmen.