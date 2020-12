Überfall auf Juwelier in Wiener Neustadt - Inhaber verletzt

Mann mit Kabelbindern gefesselt - Täter flüchteten Richtung Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

In Wiener Neustadt ist am Samstagvormittag ein Juwelier überfallen worden. Drei Täter attackierten den Geschäftsinhaber und stahlen Schmuck und Bargeld, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Inhaber wurde dabei durch Faustschläge verletzt und anschließend mit Kabelbindern gefesselt. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine Alarmfahndung blieb erfolglos.

Der Inhaber konnte sein Geschäft laut Polizei selbst verlassen und wurde auf der Straße von Passanten aus der Fesselung befreit. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Höhe des Schadens war vorerst noch unbekannt. Die Polizei bat am Samstagnachmittag um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Landeskriminalamt suche mögliche Zeugen und Auskunftspersonen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 melden.