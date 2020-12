Übergangslösung bei Bio-Weidehaltung wird auch 2021 noch gültig sein

Strafzahlungen in Millionenhöhe wegen Umsetzung der Bio-Verordnung in Österreich noch nicht vom Tisch - Ab 2022 soll neue EU-Bioverordnung gelten

Die heurige Übergangslösung bei der Bio-Weidehaltung wird für ein Jahr bis zum Start der neuen EU-Bioverordnung 2022 verlängert. Die EU-Kommission war in den vergangenen Jahren mit der Umsetzung der Weideverordnung hierzulande nicht zufrieden. "Nach längeren Verhandlungen konnten wir die für dieses Jahr geltenden Regelungen für die Weide auf das nächste Jahr ausdehnen", so die beiden zuständigen Minister Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Rudolf Anschober (Grüne).

Mit dem vorliegenden Antwortschreiben der EU-Kommission habe man "endlich Rechtssicherheit", erklärten die beiden Minister in einer gemeinsamen Aussendung. Die EU-Kommission hatte im Jahr 2017 die Umsetzung der Bio-Verordnung, unter anderem die Weidehaltung, kontrolliert und Anlastungen (Strafzahlungen) von bis zu 100 Mio. Euro in den Raum gestellt. Österreich erlaubte eine Ausnahme von der Weidepflicht, wenn die Flächen zu weit entfernt oder wegen Straßen nicht erreichbar waren.

Die EU-Kommission besteht darauf, dass jeder heimische Biobetrieb, der Rinder, Schafe, Ziegen oder Pferde hält, diesen Tieren Zugang zur Weide ermöglicht. Wie hoch die Strafzahlungen ausfallen, ist derzeit noch offen. "Diesbezüglich laufen die Verhandlungen mit der Kommission noch, aber unser Ziel ist es, dass kein Schaden für die Landwirte entsteht", hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium auf APA-Anfrage.

Für heuer wurde eine Übergangsregelung für die Weidepflicht geschaffen, die nun auf 2021 verlängert wurde. Jeder Bio-Betrieb, der Rinder, Schafe, Ziegen oder Pferde hält, muss einem gewissen Teil der Tiere den Zugang zur Weide ermöglichen, wann immer es die Umstände wie Witterungs- und Bodenbedingungen erlauben. Außerdem müssen die Biobetriebe allen Tieren Zugang zu Auslaufflächen anbieten.

Landwirtschaftsministerin Köstinger zog eine positive Zwischenbilanz: "Deshalb war dieser gemeinsame Schritt mit der EU-Kommission wichtig, um die Bäuerinnen und Bauern nächstes Jahr auf die neue BIO-Verordnung vorzubereiten und ihnen ein weiteres Jahr Planungssicherheit und die Möglichkeit für notwendige Anpassungen zu geben", so Köstinger. "Das weitere Übergangsjahr gibt der Bio-Landwirtschaft die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt an die neuen Regelungen anzupassen und unsere Vorreiterrolle in der EU auszubauen", sagte Gesundheitsminister Anschober. "Einzelne Detailfragen sind noch zu klären, aber wir sind zuversichtlich, dass hier auch noch praktikable Antworten gefunden werden können", so Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. "Die entsprechende Einigung der zuständigen Ministerien mit der EU-Kommission ist zu begrüßen", sagte Bio-Austria-Obfrau Gertraud Gabmann.