Übergriff auf 13-Jährige auf offener Straße in Innsbruck

Unbekannter hielt Mädchen Mund zu

In Innsbruck ist es am vergangenen Dienstag am späten Nachmittag auf offener Straße zu einem Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen gekommen. Das Mädchen wurde in der Hallerstraße bei einer Bushaltestelle von einem Unbekannten von hinten mit beiden Händen erfasst und ihm dabei der Mund zugehalten. Die 13-Jährige verpasste daraufhin dem Täter einen Fußtritt und schubste ihn weg. Der Unbekannte kam zu Sturz. Daraufhin ergriff er die Flucht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der blonde Mann wurde als etwa 1,80 Meter groß und rund 30 Jahre alt beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer gleichfarbigen Hose bekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nasenschutz. Die Exekutive bat um Hinweise.