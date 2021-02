Überweisungsfehler kostet Citigroup eine halbe Milliarde Dollar

Citigroup verdient wieder Milliarden Die vom Staat gerettete US-Großbank Citigroup verdient anhaltend gutes Geld. Im dritten Quartal kam unterm Strich ein Gewinn von knapp 2,2 Mrd. Dollar heraus. Vor einem Jahr hatte die Bank nur 101 Mio. Dollar übrig behalten und war zwischenzeitlich sogar tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umbau schlage an, stellte Bankchef Vikram Pandit am Montag fest.