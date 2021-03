UG-Novelle - Erneut Demos am Mittwoch

In Wien, Graz und Linz

Am Mittwoch (3. März) Nachmittag sollen in Wien, Graz und Linz erneut Demonstrationen gegen die geplante Novelle zum Universitätsgesetz (UG) stattfinden. Zum Protest aufgerufen haben unter anderem die Initiative "Bildung brennt" sowie lokale Hochschülerschaften. "Trotz der Änderungen stellt die UG Novelle eine geplante Entwicklung dar, in der autoritäre Pädagogik der zentralste Aspekt ist", hieß es in einer Aussendung am Montag.

Demonstriert wird jeweils ab 15 Uhr. Die Aktionen starten in Wien am Christian-Broda-Platz, in Graz am Sonnenfelsplatz bei der Uni sowie in Linz am Hauptplatz. Der Protest soll nicht der letzte sein: Für den 10. März ist eine erneute Kundgebung bei der Hofburg in Wien geplant - an diesem Tag soll die Novelle im Wissenschaftsausschuss behandelt werden.

Die UG-Novelle sieht unter anderem ab 2022/23 die Einführung einer Mindeststudienleistung für Studienanfänger von 16 ECTS-Punkten innerhalb der ersten vier Semester vor - zuvor waren sogar 16 ECTS pro Jahr bzw. 24 ECTS in den ersten beiden Studienjahren geplant gewesen. Außerdem werden die Kettenverträge für Uni-Angestellte neu geregelt.

"Wir lehnen grundsätzlich jede Form von Ausschluss aus dem Bildungssystem ab, zumal in dieser Form vor allem Personen in prekären Situationen am stärksten davon betroffen sein werden", so die Demo-Organisatoren. "Im Jahr 2021 muss die Antwort einer progressiven Bildungspolitik 'fördern statt strafen' lauten."