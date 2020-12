UG-Novelle mit Mindeststudienleistung, Kompetenzverschiebung, Dr.x

Studienanfänger müssen in ersten beiden Jahren 24 ECTS erbringen - Senate verlieren Kompetenzen - AUDIO BILD GRAFIK VIDEO

Die größte Novelle des Universitätsgesetzes (UG) seit dessen Inkrafttreten 2004 soll unter anderem die Vorschreibung einer Mindestleistung für Studienanfänger, eine Verschiebung von Kompetenzen im inneruniversitären Machtgefüge sowie geschlechtsspezifische Titel wie "Dr.a" oder "Dipl.Ing.x" (für das dritte Geschlecht) bringen. Ein entsprechender Entwurf soll demnächst in Begutachtung gehen, die Neuerungen sollen mit dem Studienjahr 2021/22 in Kraft treten.

Mit der Neuregelung wird in Studien-, Organisations- und Personalrecht eingegriffen, hieß es bei der Präsentation der Eckpunkte durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und die Grüne Wissenschaftssprecherin Eva Bliminger. Für Studienanfänger heißt das: Wer ab dem Wintersemester 2021/22 ein Bachelor-oder Diplomstudium beginnt, muss in den ersten beiden Jahren mindestens 24 ECTS-Punkte in diesem Studium schaffen. Ansonsten erlischt die Zulassung an dieser Hochschule im betreffenden Fach für zehn Jahre - an anderen Einrichtungen kann es aber weiter belegt werden. Faßmann nannte die nunmehrige Regelung einen Kompromiss. Im Gespräch seien auch viel strengere Regeln gewesen. "Andere Stakeholder wollten deutlich mehr." Universitäten müssten wissen, für wie viele Studenten sie eine bestimmte Infrastruktur vorhalten müssen.

Zur Verdeutlichung: Im European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) wird ein ECTS-Punkt mit in etwa 25 Stunden Arbeitsaufwand definiert. 24 ECTS in zwei Jahren entspräche also in etwa einem durchschnittlichen Aufwand von 25 Stunden pro Monat.

Allerdings ist die Bewertung der einzelnen Lehrveranstaltungen und Prüfungen mit ECTS durchaus umstritten. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an Unter- und Überbewertungen. Dementsprechend enthält die Novelle auch die Verpflichtung zur Überprüfung des tatsächlichen Workload durch Audits im Rahmen des Qualitätsmanagements. Außerdem gibt es eine Beweislastumkehr bei der Anrechnung von Studienleistungen zugunsten der Studenten: Die Hochschulen müssen nun nachweisen, dass an anderen Einrichtungen erbrachte Leistungen nicht anerkannt werden können.

Auch für Studenten in einer fortgeschrittenen Studienphase gibt es Neuerungen: Nach Absolvierung von 100 ECTS können Unis mit ihnen "Learning Agreements" schließen. Diese umfassen konkrete Unterstützungen (z.B. bevorzugte Aufnahme in Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl oder Rückerstattung von Studiengebühren) im Austausch gegen zu erbringende Studienleistungen.

Gleichzeitig wird durch die Novelle in das inneruniversitäre Machtgefüge eingegriffen: Die Rektorate erhalten eine Art Richtlinienkompetenz für die Ausgestaltung von Studienplänen. Damit wird in die bisherige Kompetenz der (von Professoren, Mittelbau, Studenten und allgemeinem Personal beschickten) Senate eingegriffen. Laut Faßmann soll sich die Zuständigkeit der Rektorate aber auf formale Änderungen wie das Vorsehen von Wahlmöglichkeiten bei Lehrveranstaltungen beschränken. "Die inhaltliche Kompetenz bleibt bei den Senaten."

Auch in einem anderen Punkt verlieren die Senate an Einflussmöglichkeit: Bisher konnte die erste Wiederbestellung eines Rektors mit jeweils Zwei-Drittel-Mehrheit von Senat und Unirat erfolgen. Künftig reicht eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Unirats - damit verlieren also die Senate die Möglichkeit, einen unliebsamen Rektor wieder loszuwerden.

Weitere Änderungen: Rektoren-Amtszeiten enden mit dem Vollenden des 70. Lebensjahrs. Ghostwriter können außerdem mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden - bisher hatten nur Studenten, die sich Arbeiten von anderen verfassen ließen, mit Konsequenzen zu rechnen. Außerdem wird eine Verjährungsfrist von 30 Jahren für Plagiate eingeführt. Neu geregelt werden auch die Kettenarbeitsverträge, mit denen befristete Arbeitsverhältnisse aneinandergereiht werden können.

Schließlich werden offiziell geschlechtsspezifische Titel möglich: Auch auf Urkunden kann damit (jeweils hochgestellt) eine "Dr.a", "Mag.a" oder ein "Dipl.Ing.x" für das dritte Geschlecht geführt werden.

An den Universitäten werden die Pläne kritisch gesehen - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: Die Rektoren hätten sich eine höhere Mindeststudienleistungen gewünscht und sehen viele Maßnahmen "derart verwässert, dass von der ursprünglichen Idee wenig überbleibt". Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wiederum ist gespalten: Während praktisch alle dort vertretenen Fraktionen heftige Kritik an der Novelle üben, sieht ÖH-Vorsitzende Sabine Hanger von der VP-nahen AktionsGemeinschaft (AG) durchaus Verhandlungserfolge für die Studierenden.

(GRAFIK 1414-20, Format 88 x 72 mm)