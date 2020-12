Uganda: Präsidentschaftskandidat Bobi Wine befürchtet unfaire Wahl

Musiker glaubt aber nicht an Wiederwahl von Langzeitpräsident Museveni

Der ugandische Oppositionspolitiker Bobi Wine geht davon aus, dass die für Mitte Jänner geplante Wahl undemokratisch sein wird. "Ich weiß, dass die Wahl nicht frei und fair ist", sagte der beliebte Popstar in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten CNN-Interview. Trotzdem gehe er davon aus, dass Langzeitpräsident Yoweri Museveni verlieren werde. "Ja, ich bin sicher, dass sie Präsident Museveni abwählen werden, weil 35 Jahre einfach genug sind."

Für ihn sei die Wahl eine Protestwahl, weil er wisse, dass die Menschen in Uganda selbst angesichts von Einschüchterungen und Schikanen herauskommen und massiv wählen würden. Dem Militär warf er vor, den Wahlprozess zu übernehmen.

Wine - mit bürgerlichen Namen Robert Kyagulanyi - will bei der Wahl im Jänner Museveni herausfordern. Der Musiker und Parlamentsabgeordnete gilt als prominenter Kritiker Musevenis und spricht die Frustrationen vieler junger Ugander an. Er bezeichnete Museveni als Diktator und warf ihm Menschenrechtsverletzungen vor. Der seit 1986 amtierende Museveni galt zwar lange als Hoffnungsträger in dem ostafrikanischen Land, die junge Generation kritisiert heute aber die Korruption und ineffektive Regierungsführung und fordert Veränderungen.

Wine wies darauf hin, er und sein Team hätten in den letzten zwei Wochen zwei Attentatsversuche nur knapp überlebt, bei denen Kugeln in sein Auto, auf die Reifen und in die Windschutzscheiben geschossen worden seien. Wine war erst Ende November nach einer Festnahme auf Kaution freigekommen. Ihm war vorgeworfen worden, bei einer Wahlveranstaltung Corona-Regelungen gebrochen zu haben. Die Festnahme von Wine sei ein Zeichen für die "wachsende Repression gegen Oppositionspolitiker" vor der Wahl im Jänner 2021, hatte Human Rights Watch kritisiert.