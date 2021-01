Ugandas Oppositionsführer Bobi Wine warnt vor Wahlmanipulation

Sicherheitsleute von Oppositionspolitiker festgenommen

Kurz vor der Wahl in Uganda hat Oppositionsführer Bobi Wine vor Manipulation gewarnt. Der seit 1986 amtierende Präsident Yoweri Museveni "ist für Wahlmanipulation bekannt, also seid vorsichtig und schützt eure Stimmen", sagte der Präsidentschaftskandidat und Popstar, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi heißt, am Dienstag. Er rief alle Wahlberechtigten auf, wählen zu gehen und nannte die für Donnerstag geplante Abstimmung eine "Protest-Wahl".

Er mahnte: "Sollte diese Wahl nicht gut abgehalten werden, wird der ganze Prozess zu Gewalt führen." Am Donnerstag sind die Bürger des ostafrikanischen Landes aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein Parlament zu wählen. Die Lage ist sehr angespannt: In den vergangenen Monaten waren Sicherheitskräfte immer wieder bei Wahlveranstaltungen gegen Oppositionsunterstützer vorgegangen, Dutzende Menschen starben bei Unruhen im November. Auch Wine wurde öfters schikaniert und festgenommen, zuletzt am Dienstag: Die Armee sei in sein Haus eingefallen und hätte seine Sicherheitsleute festgenommen, twitterte der Oppositionsführer.

"Der übermäßige Einsatz von Gewalt vonseiten der Sicherheitskräfte hat diesen Wahlprozess ernsthaft getrübt", sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Die EU erwarte transparente und glaubwürdige Wahlen. Borrell merkte auch an, dass es der EU nicht gestattet gewesen sei, Wahlbeobachter nach Uganda zu entsenden.

Museveni, der sich eine weitere Amtszeit sichern will, galt lange als Hoffnungsträger in dem Land, heute kritisiert die junge Generation aber Korruption und ineffektive Regierungsführung und fordert Veränderungen. Dafür steht für viele junge Ugander der Musiker Wine, der durch seine lautstarke Kritik an Museveni und unkonventionelle Art zum Hoffnungsträger der jungen Generation geworden ist.