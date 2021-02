Ugandas Oppositionsführer Wine zieht gegen Wahlergebnis vor Gericht

Im Wahlkampf war es wiederholt zu gewaltsamen Vorfällen gekommen

In Uganda hat Oppositionsführer Bobi Wine das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor dem Obersten Gericht angefochten. Das sagte am Montag der Rechtsanwalt des 38 Jahre alten, beliebten Pop-Stars, der Amtsinhaber Yoweri Museveni Wahlbetrug vorwirft. Der 76-jährige Museveni, der seit 1986 an der Macht ist, hatte die Wahl vergangenen Monat offiziellen Angaben zufolge mit 59 Prozent der Stimmen gewonnen. Auf Wine entfielen demnach 35 Prozent.

Im Wahlkampf war es wiederholt zu gewaltsamen Vorfällen gekommen, bei denen Sicherheitskräfte gegen Oppositionelle vorgingen.