UIAG wegen Corona verhalten für 2020/21 - Mittelfristig optimistisch

Stiassny will mit UIAG in die Europaliga

Der ehemalige Chef und künftige Mehrheitseigentümer der Unternehmens Invest AG (UIAG), Kurt Stiassny, will nach der Übernahme der UIAG durch die Buy Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG (Buy-Out) mit den beiden Gesellschaften in Österreich die Nummer 1 werden und auch eine "europäische Dimension" erreichen. "In fünf Jahren werden wir auch im europäischen deutschsprachigen Umfeld und Osteuropa tätig sein", sagte der Beteiligungsexperte.