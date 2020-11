Ukraine - Berlin und Paris für Öffnung von Übergängen an Kontaktlinie

Deutschland und Frankreich: Moskau muss auf prorussische Rebellen einwirken

Deutschland und Frankreich haben Moskau aufgerufen, die prorussischen Rebellen in der Ostukraine zur Öffnung zweier neu errichteter Übergänge an der Kontaktlinie zu bewegen. Russland müsse seinen Einfluss geltend machen, um die vereinbarte Öffnung der Übergangspunkte in der Region Luhansk zu ermöglichen, teilten das deutsche Auswärtige Amt und das französische Außenministerium am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Ukraine hatte die beiden Übergänge am Dienstag fertiggestellt. Die Regierung in Kiew erfülle damit ihre beim Pariser Ukraine-Gipfel im Dezember 2019 vereinbarten Verpflichtungen, erklärten die Außenministerien in Berlin und Paris. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes verhindern die prorussischen Rebellen aber den Übertritt in das von ihnen kontrollierte Gebiet.

Deutschland und Frankreich riefen zu einem Ende der Blockade auf. Zudem forderten sie Russland und die Rebellen auf, auch die fünf bereits vorhandenen Übergänge an der Kontaktlinie im Gebiet Donezk "unverzüglich wieder zu öffnen".

"Tausenden von Menschen, die Ärzte aufsuchen, Pensionsleistungen beziehen oder ihre Angehörigen sehen wollen, werden derzeit Reisen über die Kontaktlinie hinweg verwehrt", hieß es in der deutsch-französischen Erklärung. "Der Konflikt darf nicht weiter auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden, die Gräben dürfen nicht weiter vergrößert werden."

In dem seit 2014 andauernden militärischen Konflikt in der Ostukraine unterstützt Moskau nach Angaben des Westens prorussische Separatisten, die in Luhansk und Donezk sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet.