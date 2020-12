Ukraine drängt russische Sprache mit neuen Regeln weiter zurück

Dienstleister dürfen nur noch Landessprache nutzen

Zur weiteren Zurückdrängung des in der Ukraine noch stark verbreiteten Russischen dürfen Dienstleister vom 16. Jänner 2021 an nur noch die Landessprache nutzen. "In Supermärkten und in Internetgeschäften, im Café, in der Bank, in der Tankstelle, in der Apotheke oder Bibliothek, wo du auch bist - die Bedienung sollte auf Ukrainisch sein", zitierten ukrainische Medien am Mittwoch den Sprachbeauftragten Taras Kremen.

Ein Übergang zu einer anderen Sprache sei erst auf Kundenwunsch möglich. Grundlage der Vorschrift ist ein im April 2019 kurz nach der Abwahl von Präsident Petro Poroschenko verabschiedetes Gesetz zur Durchsetzung des Ukrainischen als Staatssprache. Poroschenkos Nachfolger Wolodymyr Selenskyj hatte jedoch im Wahlkampf eine weichere Sprachpolitik versprochen.

Die Regelungen des Sprachgesetzes in dem Land mit vielen Nationalitäten waren unter anderem von westlichen Rechtsexperten kritisiert worden. Minderheiten würden dadurch zu wenig geschützt, hieß es. Bei der bis jetzt letzten Volkszählung 2001 hatten noch knapp 30 Prozent der Ukrainer Russisch als Muttersprache angegeben. Ukrainisch ist gemäß Verfassung jedoch die einzige Amtssprache.

2014 hatte sich nach dem gewaltsamen Regierungssturz in Kiew Russland die Halbinsel Krim auch unter dem Vorwand des Schutzes der Russischsprachigen einverleibt. In der Ostukraine kämpfen seitdem von Moskau unterstützte Separatisten gegen Regierungstruppen. Über 13.000 Menschen wurden UN-Schätzungen nach in dem Konflikt getötet. Ein Friedensplan mit sprachlicher Autonomie für das Konfliktgebiet ist auch unter Selenskyj bisher nicht umgesetzt worden.