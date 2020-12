Ukraine hofft auf engere Beziehungen zur NATO im Jahr 2021

Kiew strebt Aufnahme in Aktionsplan für Mitgliedschaft an

Die Ukraine strebt eine engere Beziehung zur NATO im nächsten Jahr an. Kiew hoffe, 2021 in den Aktionsplan für die Mitgliedschaft (Membership Action Plan, MAP) aufgenommen zu werden, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Andrej Taran vor NATO-Botschaftern in Kiew am Dienstag. Der Aktionsplan ist der erste formelle Schritt auf dem Weg zur Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis.

Russland lehnt einen NATO-Beitritt der Ukraine strikt ab und wirft dem Bündnis vor, in seinen traditionellen Einflussbereich vordringen zu wollen. Ein Beitritt der Ukraine und Georgiens zur NATO hätte "bedeutenden Einfluss auf die euro-atlantische Sicherheit und Stabilität, insbesondere in der Schwarzmeerregion", sagte Taran. Die pro-westliche Regierung der Ukraine arbeitet eng mit dem Militärbündnis zusammen. Im vergangenen Jahr wurde das Ziel einer Mitgliedschaft in der NATO und der EU sogar in die Verfassung aufgenommen.

Im Osten der Ukraine kämpft die ukrainische Armee seit 2014 gegen pro-russische Rebellen. Moskau unterstützt nach Angaben des Westens die Separatisten, die in Luhansk und Donezk sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben, finanziell und militärisch. Bei den Kämpfen wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet.