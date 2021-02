Ukraine wirft Russland vor Menschenrechtsgericht gezielte Morde vor

Bereits neunte Beschwerde der Ukraine gegen Russland in Straßburg

Die Ukraine hat Russland gezielte Morde vorgeworfen und eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Konkret bezichtigt die Ukraine ihren östlichen Nachbarn, zielgerichtete Attentate auf Oppositionelle des Regimes staatlich zu genehmigen. Der Vorwurf bezieht sich auf Fälle in Russland sowie in anderen Staaten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Demnach ist es bereits das neunte Mal, dass die Ukraine vor dem Straßburger Gerichtshof gegen Russland Beschwerde einreicht. Die Ukraine moniert zudem, Russland würde solche Attentate nicht ordentlich untersuchen. Stattdessen würde absichtlich vertuscht, um die Suche nach den Verantwortlichen zu behindern.

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat. Gemeinsam setzen sie sich für den Schutz der Menschenrechte in ihren 47 Mitgliedstaaten ein - darunter auch Russland und die Ukraine. Die Institutionen sind keine Organe der Europäischen Union.