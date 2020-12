Umfrage für Vinzenz Gruppe: Patienten für Digitalisierung offen

IFES-Umfrage ergab auch hohe Zustimmung für Spezialisierung von Krankenhäusern - Wunsch nach Selbstbestimmung stark gestiegen

Die Coronakrise war für die Zustimmungswerte für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ein "Turbo". Zu diesem Schluss kommt eine IFES-Umfrage anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Vinzenz Gruppe, die die heimischen Ordensspitäler zusammenfasst. Hohe Zustimmung gab es zudem für die Spezialisierung von Krankenhäusern, wodurch auch weitere Anfahrtswege in Kauf genommen werden. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Demnach sahen 71 Prozent der Befragten "auf jeden Fall" bzw. "eher" Vorteile der Digitalisierung, wie IFES-Geschäftsführer Reinhard Raml ausführte. Die Zustimmung sei vor allem bei Männern (76 Prozent) und Befragten mit Universitätsabschluss (73 Prozent Zustimmung) besonders hoch gewesen. Trotz der hohen Befürwortung sei es jedoch wichtig, bei künftigen Digitalisierungsschritten nicht auf jene 29 Prozent zu vergessen, die "eher" oder "auf jenen Fall" Nachteile darin orten. "Digitalisierung ist nicht für jeden das Richtige. Es braucht weiterhin die Wahlfreiheit", so Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe.

Besonders gut vorstellen können sich Befragte dabei die Online-Anmeldung im Krankenhaus (78 Prozent), gefolgt von der Unterstützung durch Roboter bei Operationen (68 Prozent). Auch Transparenz - etwa durch Online-Veröffentlichung von Leistungskriterien (Zahl an Operationen, Komplikationen und Ausstattung) wird von 67 Prozent der Befragten befürwortet. Auch die öffentliche Bewertung von Krankenhausleistungen durch Patienten wünschen sich 62 Prozent. Selbst die Unterstützung durch Roboter in der Pflege können sich immerhin 38 Prozent der Befragten vorstellen.

Die zweite große Erkenntnis, die Heinisch hervorhob, ist der Wunsch nach Spezialisierung von Krankenhäusern, "die bis vor kurzem noch kritisch gesehen wurde". Hierfür sprachen sich 78 Prozent dafür aus, wobei die Zustimmung überraschenderweise auch jenseits der Ballungsräume hoch gewesen sei. Daher werde man in Zukunft eine Strategie der "Konzentration auf Fachkompetenz" an einzelnen Standorten vorantreiben. Weitere Punkte seien eine stärkere Patientenorientierung - etwa durch die Schaffung von Patientenbeiräten in der Vinzenz Gruppe - sowie die stärkere Vernetzung unter einzelnen Abteilungen der "Gesundheitsparks" der Gruppe. Auch der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung sei in den vergangenen Jahren massiv gewachsen.

Hätten vor mehr als 15 Jahren noch ein Großteil der Patienten ausgesagt, die Behandlungsentscheidung solle gemeinsam mit dem Arzt bzw. nur durch den Arzt erfolgen, sprächen sich nunmehr rund zwei Drittel der Befragten dafür aus, selbst über die beste Behandlung entscheiden zu wollen. Diesen Umstand hob Gerald Bachinger, Sprecher der PatientenanwältInnen, besonders hervor. Diese Verschiebung müsse künftig stärker berücksichtigt werden. Dabei sprach er vom "mündigen, selbstbestimmten Patienten".

Für Heinisch zeigen die nunmehrigen Erkenntnisse einen "wirklichen Paradigmenwechsel". "Wir sehen uns als Problemlöser. Das war auch der Grund, warum wir die Umfrage beauftragt haben". Befragt wurden in der ersten Oktober-Hälfte 1.000 Personen. Die Vinzenz Gruppe, zu der in Wien u.a. das Orthopädische Spital Speising, das Krankenhaus St. Josef und Krankenhaus Göttlicher Heiland zählen, hat über 8.000 Mitarbeiter und behandelte im Jahr 2020 über 477.000 Patienten ambulant und über 170.000 Menschen stationär. Im Juli hatte die Vinenz Gruppe Online-Ambulanzen eröffnet, die es Patienten möglich macht, Ambulanzen online per Videochat zu besuchen.

(S E R V I C E - https://www.vinzenzgruppe.at/)