Umfrage: Mehrheit der Amerikaner für harten US-Kurs gegenüber China

China bleibt im Währungsstreit mit USA hart China bleibt im Währungsstreit mit den USA unnachgiebig. Die Forderung von US-Kongressabgeordneten nach einer Aufwertung des Yuan stößt in China auf Ablehnung. "Ich denke nicht, dass der Aufruf der Abgeordneten auf Fakten begründet ist", sagte der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, He Yafei, am Mittwoch. "Sie sollten China nicht zum Sündenbock für ihre eigenen Probleme machen.