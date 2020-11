Umfrage: Österreicher befürchten Korruption bei EU-Corona-Hilfen

Bürger der "sparsamen" EU-Länder außerdem in Sorge, dass ihr Einfluss schwindet

Verschwendung und Korruption in den Empfängerländern ist die vorrangige Sorge in den Ländern der "Sparsamen Fünf" (Österreich, Niederlande, Schweden, Finnland, Dänemark) im Zusammenhang mit Fördergeldern aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Am ausgeprägtesten ist diese Sorge in Österreich, wo fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) eine solche Gefahr sieht, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) hervor.

38 Prozent der Befragten in den "Sparsamen Fünf" nannten dies als ein Problem. Die Sorge vor Korruption und Verschwendung teilen in Schweden und den Niederlanden auch jeweils 38 Prozent. Auch in Deutschland stimmten 37 Prozent zu, dass eine solche Gefahr besteht, in Frankreich 33 Prozent und in Polen 30 Prozent der Befragten.

Die Allianz der "Frugalen", wie die fünf auch genannt werden, hatte beim EU-Gipfel im Juli einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung des 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpakets aus mehrjährigem Budget und Corona-Aufbaufonds. Die fünf Nettozahler setzten eine Kürzung der Zuschüsse in dem 750 Milliarden schweren Aufbaufonds im Vergleich zu früheren Entwürfen durch.

Die Umfrageergebnisse würden allerdings zeigen, dass sich die Bedenken über das Corona-Konjunkturpaket der EU nicht ausschließlich auf dessen Kosten beziehen, sondern vielmehr auf das Verhalten einzelner Empfängerländer, heißt es in einer Analyse des ECFR. Die Umfrage lege nahe, dass die Bürger aufgrund dieser Ängste und angesichts großer gemeinschaftlicher Herausforderungen mit der EU und dem europäischen Projekt "fremdeln". Die Umfrage ergab, dass fast acht von zehn Befragten in den genannten Ländern die Aussage "die EU gibt zu viel Geld aus" verneinen.

Zwar gebe es nach wie vor eine breite Unterstützung für die EU und ihre Führungsrolle in globalen Fragen wie Handel, Verteidigung und internationale Sicherheit, allerdings hätten mehr als 40 Prozent der Befragten in den acht untersuchten Ländern Bedenken bezüglich der Stellung ihres Landes innerhalb der Union: Fast die Hälfte der Bürger Finnlands (48 Prozent) und große Minderheiten in Schweden (43 Prozent), den Niederlanden (43 Prozent), Österreich (38 Prozent) und Dänemark (38 Prozent) sind demnach der Ansicht, dass die Stellung ihres Landes in der EU in den vergangenen zwei bis drei Jahren geschwächt wurde.

Unter den acht Ländern ist Deutschland das einzige, in dem mehr Menschen glauben, dass der Einfluss ihres Landes eher zu- (39 Prozent) als abgenommen hat (35 Prozent). Auch in Polen (51 Prozent) und Frankreich (37 Prozent) ist die vorherrschende Meinung, dass der Einfluss ihres Landes abgenommen hat.

"Die Staats- und Regierungschefs der 'Sparsamen' sollten nicht in die britische Falle tappen und Brüssel die Schuld zuzuweisen, sondern sich das in ihren Ländern bestehende Bedürfnis zu Herzen nehmen: dass sie in Europa in den zentralen Fragen, die die Union betreffen, eine Führungsrolle übernehmen - in der Zusammenarbeit in den Bereichen Terrorismus, Sicherheit und Justiz bis hin zur Exportförderung", sagte die Studienautorin Susi Dennison. "Statt eine negative Agenda einer Minimal-EU zu fördern, die sich auf den Markt und kaum etwas anderes fokussiert, sollten Österreich, Finnland, Dänemark, die Niederlande und Schweden das Konjunkturpaket als Sprungbrett nutzen", sagte ECFR-Gründungsdirektor Mark Leonard. "Damit könnten sie Einfluss darauf nehmen, wie das Geld im gesamten Staatenbund ausgegeben wird, und die EU in Fragen wie Rechtsstaatlichkeit, Digitaltechnik, Umweltschutz und Sicherheit voranbringen."

Für die Umfrage befragten die Institute "Datapraxis" und "Dynata" in der zweiten Oktoberhälfte jeweils rund 1.000 Personen in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Polen und Schweden.