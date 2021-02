Umfrage - Überraschend viele neue Jobs bei US-Firmen im Jänner

Lage am US-Arbeitsmarkt überraschend gebessert Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend gebessert. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 151.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit 60.000 neuen Jobs gerechnet.