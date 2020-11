Umfrage - Union verliert nach Lockdown-Verlängerung in Wählergunst

CDU und CSU kommen nur noch auf 34 Prozent

Nach der Verlängerung der Corona-Beschränkungen haben die deutschen Unionsparteien einer Umfrage zufolge in der Wählergunst verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU nur noch auf 34 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.

FDP und Linkspartei gewinnen jeweils einen Punkt hinzu auf je acht Prozent. Die anderen Parteien bleiben unverändert: die Grünen bei 18 Prozent, die SPD bei 16 Prozent, die AfD bei 9 Prozent.