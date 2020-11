Umgekehrter Weg: Coverversionen von Clara Luzia - Popnews

Für Rapper Scheibsta ist es "eh schon Wurst" - Mynth gelingt ein großer Wurf - Kruder & Dorfmeister heben einen Schatz

***

Es ist der Anfang vieler Musikerkarrieren: Coverversionen von bewunderten Vorbildern nachzuspielen. Für die Wienerin Clara Luzia war es genau umgekehrt. Als sie als Teenager zu Gitarre griff, habe sie recht schnell erkannt, "dass sie über kein besonders ausgeprägtes Talent verfügte, ihre Lieblingslieder nachzuspielen", heißt es im Pressetext ihrer nun erschienenen EP "4+1". Also schrieb sie selbst Lieder, die sie auch spielen konnte. Ganz lassen konnte sie von ihren Vorbildern augenscheinlich nicht. Unter den nun veröffentlichten Songs findet sich mit "It's a sin" von den Pet Shop Boys etwa ein Lied, das sich seit Jahren als Coverversion in ihren Live-Sets findet, das sie aber soundästhetisch von den 1980ern in die 90er transferierte. Weiters finden sich Neuinterpretationen von HVOBs "2nd World" und Farces "Socialite" auf der Platte, dazu kommt PJ Harveys "Victory". Wer sich nun fragt, worum es sich bei "+1" handelt, wird mit einem Song aus Clara Luzias eigener Feder überrascht: "This World" behandelt das Gefühl des "Wrong-Planet-Syndroms".

***

Seine Band Die Buben mag er verloren haben, der Schmäh ist Rapper Scheibsta aber nicht abhandengekommen: Nachdem das Sextett heuer seine letzten gemeinsamen Konzerte spielte, ist Philipp "Scheibsta" Scheiblbrandner nun solo unterwegs und veröffentlicht diesen Freitag mit "Es is eh schon Wurst" einen ersten neuen Song. Wer die feinfühlig-humoristisch konstruierten Alltagsgeschichten von Scheibsta schon bisher schätzte, wird auch diesmal nicht enttäuscht und zudem mit einem Feature von Kabarettlegende Lukas Resetarits überrascht. Der Salzburger Musiker hat im Corona-Ausnahmejahr schon mit seinen "Daily Rap Ups" für FM4 für viele Schmunzler gesorgt - schön, dass Scheibsta nun mit eigenem Material wieder am Start ist.

***

Ein großer Wurf ist das neue Album der Salzburger Zwillinge Mario und Giovanna Fartacek geworden: Seit 2014 fabrizieren die beiden als Mynth leicht unterkühlten, dabei stets eingängigen Electropop, den sie für "Shades I Mynth" auf eine neue Stufe gehoben haben. Suchte der Vorgänger "Parallels" (2017) noch eher den direkten Weg auf die Tanzfläche, sind es nun meist nachdenklich wirkende Beats, über denen Giovanna ihre einnehmende Stimme schweben lässt. So wird "Laurel" zum unwiderstehlichen Ohrwurm, gefällt der Opener "Tulum" dank dunklem Gestus oder entführen die Amadeus-Gewinner in verträumte "Emerald Nights". Mit Mynth lassen sich kalte Wintertage in grünschimmerndes Leuchten tauchen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Fartacek-Geschwister ihre Songs bei der für das Frühjahr geplanten Tour (Start am 19. Februar 2021 in Salzburg) auch wirklich live zu Gehör bringen können.

***

Einen Schatz aus scheinbar längst vergangenen Tagen haben die heimischen Musikgrößen Kruder & Dorfmeister gehoben: Das DJ-Duo, das maßgeblich für den Vienna Sound der 1990er mitverantwortlich zeichnete, hat in seinen Archiven ein nie veröffentlichtes Album als Testpressung entdeckt. Nun lässt sich mit dem simpel "1995" betitelten Werk eine 77 Minuten lange Downbeat-Zeitreise unternehmen, die unverschämt gut klingt. Dass das melodische "Dope" oder der verschleppte Track "White Widow" bereits 25 Jahre am Buckel haben, mag man kaum glauben. Zudem haben Peter Kruder und Richard Dorfmeister ihren Sounds eine virtuelle Komponente verpassen lassen, gibt es unter https://kruderdorfmeister1995.com doch ein "immersives musikalisches Erlebnis", wobei jeder Song mit einem eigenen Raum geehrt wird. Ein audiovisuelles Vergnügen also.