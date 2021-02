Umsetzung der Strukturreform in Diözese Linz ab Herbst

Weltbank sieht drei Prozent Wachstum für Ukraine Die Weltbank hält in der Ukraine trotz der aktuellen Unruhen ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent im kommenden Jahr für möglich. Voraussetzung sei aber eine Umsetzung der Strukturreformen, sagte Weltbank-Expertin Anastasia Holowatsch am Freitag in Kiew.