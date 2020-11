Umverständnis in Brüssel für Forderungen von Ungarn und Polen

Polen und Ungarn wollen EU-Verträge ändern

Die Forderung von Polen und Ungarn nach einer Neuverhandlung des Mechanismus zur Rechtsstaatlichkeit stößt in Brüssel auf Unverständnis. Es sei klar, dass es weder vom EU-Ministerrat noch vom Europäischen Parlament Unterstützung für den Vorschlag für Neuverhandlungen geben werde, kommentierte ein ranghoher EU-Diplomat am Donnerstagabend. Polen und Ungarn manövrierten sich mit der Erklärung noch tiefer in die Isolation, hieß es.

Die Regierungschefs von Ungarn und Polen, Viktor Orban und Mateusz Morawiecki, hatten sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung für eine Neuverhandlung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nach der Beschließung des EU-Haushalts und der Coronahilfen ausgesprochen. Dafür sei auch eine Änderung der EU-Verträge nötig, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Am 10. Dezember kommen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfeltreffen zusammen.