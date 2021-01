Umwelttechnik-Branche erwartet rasche Erholung nach Corona-Flaute

Deutliches Plus bei Arbeitsplätzen in den Jahren vor Corona

Der pandemiebedingte Einbruch in der Umwelttechnik-Branche sollte in zwei bis drei Jahren weitgehend aufgeholt sein, erwartet Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer, mit Verweis auf den aktuellen Branchenradar. Vor Corona lief es für die Branche sehr gut. Laut dem Industriewissenschaftlichen Institut stieg der Umsatz von 2015 bis 2019 von 12,3 auf 15,2 Mrd. Euro, die jährliche Wachstumsrate betrug rund sechs Prozent.

Die Schwerpunkte lagen im Bereich erneuerbare Energietechnologien und Energieeffizienz (8,5 Mrd. Euro), etwa ein Drittel der Umsätze wurde im Bereich Abfalltechnologien und Recycling generiert. Die Beschäftigungsverhältnisse sind von 2015 bis 2019 von 41.400 auf 51.470 angewachsen.