UN-Bericht: China größter Empfänger von Auslandsdirektinvestitionen

Nach China flossen 2020 laut UNCTAD-Bericht rund 163 Mrd. Dollar - Weltweit brachen die Auslandsdirektinvestitionen um 42 Prozent auf geschätzt 859 Mrd. Dollar ein

China ist 2020 nach Angaben der Vereinten Nationen der größte Empfänger von Auslandsdirektinvestitionen gewesen. In die Volksrepublik flossen in dem von der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr 163 Mrd. Dollar (134 Mrd. Euro), wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) hervorgeht.

Die USA verzeichneten demnach 134 Mrd. Dollar, nachdem es 2019 noch 251 Mrd. Dollar waren. China kam damals auf 140 Mrd. Dollar. Weltweit brachten die Auslandsdirektinvestitionen dem Bericht nach 2020 um 42 Prozent auf geschätzt 859 Milliarden Dollar ein.