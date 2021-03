UN-Experten: Bestechungsversuche bei Wahl von Regierung in Libyen

Beteiligte sollen demnach zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar geboten haben, um Stimmen für Abdul Hamid Dbaiba zu sichern

Vorwürfe von UN-Experten über Bestechungen bei der Wahl der neuen libyschen Übergangsregierung werfen einen Schatten auf den Friedensprozess in dem Bürgerkriegsland. Das libysche Dialogforum hatte Ministerpräsidenten Abdul Hamid Dbaiba Anfang Februar zum Chef der neuen Übergangsregierung bestimmt.

"Während der ersten Runde des von den Vereinten Nationen organisierten Libyschen Forums für den politischen Dialog Anfang November 2020 stellte das Gremium fest, dass mindestens drei Teilnehmern Bestechungsgelder angeboten wurden, um für einen bestimmten Kandidaten als Premierminister zu stimmen", heißt es in dem Bericht nach Angaben aus Diplomatenkreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bei diesem Kandidaten habe es sich um den designierten Ministerpräsidenten Abdul Hamid Dbaiba gehandelt, berichtete eine weitere Quelle. Zwei Beteiligte sollen demnach zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar (165.933,79 Euro) geboten haben, um Stimmen für Dbaiba zu sichern. Die drei Personen hätten die Angebote jedoch "kategorisch" abgelehnt. Es liegt dabei nahe, dass auch weitere der Dutzenden Teilnehmer entsprechende Angebote bekommen haben.

Die Übergangsregierung soll die beiden Regierungen ablösen, die bisher in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland um die Macht konkurrieren. Der knappe Sieg des bis dato kaum öffentlich in Erscheinung getretenen Geschäftsmannes Dbaiba über andere politische Schwergewichte kam dabei für viele überraschend.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte am Montag in New York über die Bestechungsberichte: "Mein Kommentar ist, dass wir uns gegen Korruption aussprechen und alle libyschen politischen Führer ermutigen würden, das Verfahren auf eine Weise zu verfolgen, die den Willen der libyschen Bevölkerung widerspiegelt." Die Vereinten Nationen würden sich die Vorwürfe genau anschauen.

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg und Chaos. Dbaibas Wahl galt als Durchbruch für die Hoffnung auf Frieden nach jahrelangen diplomatischen Misserfolgen.