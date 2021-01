UN-Generalsekretär nominiert Jan Kubis als neuen Libyen-Vermittler

Slowakischer Diplomat soll Arbeit Anfang Februar aufnehmen

Der slowakische Diplomat Jan Kubis wird neuer Libyen-Vermittler der Vereinten Nationen. Kubis werde offiziell von UN-Generalsekretär António Guterres nominiert, bestätigte dessen Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat am Freitag grünes Licht für die Berufung des derzeitigen Sonderkoordinatoren für den Libanon gegeben. Kubis soll seine Arbeit Anfang Februar aufnehmen.

Der Spitzendiplomat kann auf jahrelange Erfahrung in Krisengebieten zurückschauen: Vor seiner Zeit im Libanon war er UN-Gesandter im Irak und in Afghanistan. Auch arbeitete er als slowakischer Außenminister. UN-Chef Guterres hatte in den vergangenen Monaten große Probleme, die wichtige Position des Libyen-Vermittlers zu besetzen.

Der Favorit und vorherige Nahostgesandte Nikolai Mladenow hatte sich kurz vor seiner geplanten Ernennung überraschend zurückgezogen. In Kreisen des UN-Sicherheitsrates hatte Mladenow eigentlich als sicherer Nachfolger des Libyen-Vermittlers Ghassam Salamé gegolten. Salamé war im März unter Verweis auf hohen Stress und seine Gesundheit zurückgetreten. Die US-Amerikanerin Stephanie Williams übt seitdem die Vermittlerrolle kommissarisch aus.