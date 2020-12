UN-Gericht: Pariser Stadtpalais von Playboy war nie Botschaft

Die französische Justiz durfte es demnach beschlagnahmen

Frankreich muss nach einem Urteil des höchsten UN-Gerichtes ein beschlagnahmtes exklusives Stadtpalais in Paris nicht an Äquatorialguinea zurückgeben. Im Vorgehen gegen den Sohn des Präsidenten des afrikanischen Landes wegen Geldwäsche verbuchte Frankreich einen Sieg vor dem Internationalen Gerichtshof. Das Gebäude "hatte nie den Status einer diplomatischen Vertretung", urteilte das Gericht am Freitag in Den Haag. Die französische Justiz durfte es demnach beschlagnahmen.

Frankreich hatte im langjährigen Verfahren wegen Geldwäsche und Unterschlagung gegen den Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea, Teodorin Obiang, dessen Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro beschlagnahmt. Dazu gehörten Kunstwerke, etwa 20 Luxuslimousinen sowie auch das Palais an der exklusiven Avenue Foch in Paris.

Äquatorialguinea hatte aber erklärt, dass das mehrstöckige Gebäude zur Botschaft des Landes gehörte und daher Frankreich verklagt. Dem entsprachen die Richter jedoch nicht.

Der als Playboy bekannte Multimillionär Obiang war zu Beginn des Jahres auch in zweiter Instanz zu drei Jahren Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 30 Millionen Euro verurteilt worden. Er hatte dem Urteil zufolge öffentliche Gelder seiner Heimat unterschlagen und damit seinen luxuriösen Lebensstil finanziert. Er soll in Frankreich rund 150 Millionen Euro gewaschen haben.