UN-Kommissarin: Kein voller Zugang zu Konfliktregion in Äthiopien

Bachelet wegen Berichten über Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht besorgt

Humanitäre Helfer haben laut der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, noch immer keinen vollen Zugang zur Konfliktregion Tigray in Äthiopien - trotz einer offiziellen Einigung mit Addis Abeba. Zwar begrüße man die Erklärung der äthiopischen Regierung vor einigen Wochen, es werde ungehinderten humanitären Zugang geben, dies müsse aber für alle Gebiete in Tigray gelten, in denen von den Kämpfen betroffene Zivilsten lebten, teilte Bachelet am Dienstag mit.

Derzeit sei der Zugang für humanitäre Helfer weiterhin eingeschränkt und es gebe auch nach wie vor ein Kommunikations-Blackout in vielen Gebieten.

Die äthiopische Regierung hatte Anfang November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die nicht nur in der Region Tigray an der Macht war, sondern auch die Regierung des gesamten Landes jahrelang dominierte. Nach der Machtübernahme des jetzigen Regierungschefs Abiy Ahmed begann dieser, die Tigray schrittweise aus wichtigen politischen und militärischen Positionen zu entfernen. Seither fühlen sich diese von der Zentralregierung vernachlässigt und diskriminiert. Addis Abeba hatte zwar Mekelle, die Hauptstadt von Tigray, eingenommen und die Offensive für beendet erklärt, es gibt aber Berichte über weitere Kämpfe.

Angesichts der derzeitigen Einschränkungen könne das UNO-Nothilfebüro Informationen von vor Ort nicht verifizieren, sagte Bachelet. Es habe aber Anschuldigungen der Verstoße gegen humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte gegeben, darunter Artilleriefeuer in bewohnten Gebieten, Angriffe auf Zivilisten, außergerichtliche Hinrichtungen und Plünderungen.

Mehr als 50.000 Äthiopier sind bisher über die Grenze in den Sudan geflohen und etliche weitere Menschen sind innerhalb der Landesgrenzen auf der Flucht. Sehr wahrscheinlich würden noch mehr Menschen in den Sudan fliehen, sagte am Dienstag Tesfaye Hussein, Programmdirektor der Hilfsorganisation CARE im Sudan. Allerdings sei die Lage vor Ort sehr schlecht, die Versorgung der Flüchtlinge sehr schwierig. "Selbst für die Menschen, die bisher angekommen sind, können wir nicht sorgen. Stellt euch vor, wenn noch mehr kommen, dann wird es noch schlimmer."