UN-Nothilfekoordinator Lowcock legte sein Amt nieder

Lowcock setzte sich jahrzehntelang für Lösungen humanitärer Krisen ein

Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock gibt seinen Posten bei den Vereinten Nationen auf, um künftig wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Er werde bald wieder nach Großbritannien zurückkehren, schrieb der 58-Jährige Sonntagnacht auf Twitter. Es sei ein "Privileg" gewesen, für das Nothilfebüro (OCHA) zu arbeiten und UNO-Generalsekretär António Guterres zu unterstützen, so Lowcock.

Zudem betonte er, wie wichtig die Arbeit der humanitären Agenturen für Hilfsbedürftige sei. Lowcock setzte sich mehr als 30 Jahre für Lösungen weltweiter humanitärer Krisen ein.

Normalerweise werden die Führungspositionen der UN auf fünf Jahre vergeben. Der ehemalige britische Entwicklungsminister trat sein Amt im September 2017 an. Die UNO-Organisation OCHA mit Sitzen in New York und Genf ist für die Koordination humanitärer Hilfe bei Konflikten und Naturkatastrophen weltweit zuständig. Lowcock wolle solange weiterarbeiten, bis Guterres einen Nachfolger gewählt habe.

Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass aufgrund von Katastrophen, Klimawandel und der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr mehr Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen als je zuvor: Insgesamt 235 Millionen Menschen, ein Anstieg von 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Hilfen reicherer Länder seien dafür aber deutlich zu wenig.

Lowcock ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Er begann seine Karriere beim britischen Department for International Development (DFID) im Jahr 1985. Seine Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften und Geschichte hatte er zuvor in Oxford und an der University of London gemacht. Beim DFID hatte er mehrere Posten inne, bevor er 2011 zu dessen Minister ernannt wurde.