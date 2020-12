UN-Protest: Thai-Teenager wegen Majestätsbeleidigung festgenommen

Jugendlicher hatte sich über Kleidungsstil des Monarchen mokiert

Ein 16-Jähriger hat sich nach UN-Informationen in Thailand über den eigenwilligen Modestil des Königs lustig gemacht und ist deshalb wegen Majestätsbeleidigung festgenommen worden. Das UN-Menschenrechtsbüro protestierte am Freitag in Genf dagegen. Es sei sehr besorgt, weil in den vergangenen Wochen mindestens 34 weitere Menschen wegen Majestätsbeleidigung festgenommen worden seien, sagte eine Sprecherin. Wer gegen das Gesetz verstößt, kann zu 15 Jahren Haft verurteilt werden.

Der seit Jahren weitgehend in Bayern lebende König Vajiralongkorn (68) ist in der Bevölkerung bei Weitem nicht so beliebt wie sein 2016 verstorbener Vater Bhumibol Adulyadej. In Thailand kursieren seit mehreren Jahren Fotos von Vajiralongkorn aus Bayern, auf denen er in der Öffentlichkeit mit BH-ähnlichen Bustiers zu sehen ist.

In Thailand protestiert eine Demokratiebewegung seit Monaten gegen die aus einem Militärputsch hervorgegangene Regierung und die Monarchie. Bei einer Protestaktion hatten Studenten eine Modeschau inszeniert, bei der sie sich unter anderem über die Kleidung des Königs mokiert hatten.

Teilnehmer der Proteste übten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung aus, sagte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros. Ein Jugendrichter habe den 16-Jährigen entgegen dem Antrag der Polizei am Donnerstag gegen Kaution freigelassen.