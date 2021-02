UN: Rohingya-Flüchtlinge driften auf Boot im Meer

Essen und Wasser auf Boot ausgegangen - UNO fordern Anrainerstaaten zur Aufnahme der Flüchtlinge auf

Ein Boot mit Rohingya-Flüchtlingen driftet nach Angaben der UN auf der vor Myanmar, Thailand und Malaysia liegenden Andamanensee. Auf dem Boot sei das Essen und Wasser ausgegangen, hieß es von der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR am Donnerstag. Die Vereinten Nationen riefen Länder in der Region dazu auf, die Menschen aufzunehmen. Um wie viele es sich genau handelt, ist den Angaben nach unklar.

Das Boot soll nach Vermutung von UNHCR vor gut zwei Wochen von Bangladesch ins Meer aufgebrochen sein. Die indische Küstenwache habe die Flüchtlinge Anfang der Woche mit Essen, Wasser und Medizin versorgt, sagte eine UNCHR-Sprecherin. Eine Crew von Schmugglern habe das Boot vor einigen Tagen verlassen.

Bei Rohingya-Flüchtlingen handelt es um eine in dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar verfolgte muslimische Minderheit. Hunderttausende von ihnen waren 2017 vor Militärgewalt in das überwiegend muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen. Die Vereinten Nationen bezeichnen ihre Verfolgung als anhaltenden Völkermord. In Bangladesch leben sie in überfüllten Camps.

Bangladeschische Behörden sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass sie vom Boot keine Kenntnis hätten. Bangladesch hatte früher mehrfach Versuche von Flüchtlingen mit Booten das Land zu verlassen vereitelt - mit der Begründung, dass Menschenhändler sie oft mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in Malaysia oder Indonesien anlocken.