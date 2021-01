UN-Sicherheitsrat hat fünf neue nicht-ständige Mitglieder

Indien, Mexiko, Norwegen, Irland und Kenia formell beigetreten

Indien, Mexiko, Norwegen, Irland und Kenia sind als neue nicht-ständige Mitglieder formell dem UN-Sicherheitsrat beigetreten. Vertreter der fünf Staaten nahmen am Montag an einer ersten Sitzung teil. Die Länder waren im Juni vergangenen Jahres von der Vollversammlung der Vereinten Nationen in das mächtige UN-Gremium gewählt worden.

Der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder: Neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Den Ratsvorsitz hat derzeit Tunesien inne.