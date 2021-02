UN-Sicherheitsrat stärkt libyscher Übergangsregierung den Rücken

"Wichtiger Meilenstein" für politischen Prozess in Bürgerkriegsland

Der UN-Sicherheitsrat hat der neu gewählten Übergangsregierung in Libyen den Rücken gestärkt. Das mächtigste UN-Gremium veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme, in der es die Entwicklung als "wichtigen Meilenstein" für den politischen Prozess in dem Bürgerkriegsland bezeichnete. Die Konfliktparteien in Libyen hatten zuletzt eine neue Übergangsregierung gewählt, die den Weg zu landesweiten Wahlen ebnen soll.

Der Sicherheitsrat forderte alle Konfliktparteien auf, sich an das geltende Waffenembargo sowie an die vereinbarte Waffenruhe zu halten, zudem müssten alle ausländischen Kämpfer und Söldner Libyen verlassen. Unterdessen sollten die Planungen für die am 24. Dezember vorgesehenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorangetrieben werden.

Die Teilnehmer eines libyschen Dialogforums hatten unter UN-Aufsicht am Freitag einen neuen Ministerpräsidenten und ein dreiköpfiges Präsidium gewählt. Mit diesen vier Posten sollen die seit Jahren verfeindeten Lager aus dem Osten und Westen geeint werden.