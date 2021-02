UN-Sicherheitsrat verlangt Freilassung von Aung San Suu Kyi

Das Vorgehen des Militärs wird aber weder direkt verurteilt noch als "Putsch" bezeichnet

Nach dem Militärputsch in Myanmar hat der UN-Sicherheitsrat die Freilassung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi und anderen Festgesetzten gefordert. Das mächtigste UN-Gremium einigte sich am Donnerstag auf eine entsprechende gemeinsame Stellungnahme, in der die 15 Mitglieder "tiefe Besorgnis" über den durch die Streitkräfte verhängten Ausnahmezustand in dem Land äußern.

"Die Mitglieder des Sicherheitsrates betonten die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Unterstützung des demokratischen Übergangs in Myanmar", heißt es in dem Statement weiter. Das Gremium hob zudem die Notwendigkeit hervor, Gewalt zu unterlassen und die Menschenrechte, Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt zu respektieren. Humanitäre Helfer müssten Zugang zu dem Land bekommen. Auch die Zivilgesellschaft und die Medien müssten frei arbeiten können.

Die Streitkräfte in Myanmar hatten am Montag die Macht übernommen, einen einjährigen Ausnahmezustand über das südostasiatische Land mit knapp 54 Millionen Einwohnern verhängt und Suu Kyi sowie andere führende Politiker festgesetzt. Die Flughäfen wurden gesperrt.