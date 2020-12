UN-Sondervermittler sieht tiefes Misstrauen bei Syrien-Gesprächen

Nach Abschluss der vierten Gesprächsrunde - Gespräche sollen am 25. Jänner fortgesetzt werden

Die Treffen des syrischen Verfassungsausschusses in Genf sind nach Angaben von UN-Sondervermittler Geir Pedersen noch immer durch starke Meinungsverschiedenheiten und tiefes Misstrauen geprägt. Fast zehn Jahre nach Beginn des Konflikts gebe es viele Emotionen und "spannungsgeladene Momente im Raum", sagte Pedersen am Freitag nach Abschluss der vierten Gesprächsrunde. Er kündigte zugleich an, dass die Gespräche am 25. Jänner weitergehen sollen.

Dann solle über "grundlegende Prinzipien einer Verfassung" gesprochen werden, so Pedersen. Der Verfassungsausschuss hatte Ende Oktober vergangenen Jahres seine Arbeit aufgenommen. An der jüngsten Gesprächsrunde nahmen jeweils 15 Vertreter der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft teil. Der Ausschuss soll den Weg für eine politische Lösung des Konflikts ebnen, der im März 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad ausgebrochen war. Bisher konnten in dem Gremium keine entscheidenden Fortschritte erzielt werden.

Er habe in dieser Woche jedoch festgestellt, dass die Teilnehmer einander mehr und mehr zuhörten, sagte Pedersen. Es sei deutlich zu erkennen, dass es Gemeinsamkeiten gebe. Der Ausschuss könne ein "Türöffner" sein, den Konflikt jedoch nicht allein lösen. "Was wir hier im Verfassungsausschuss machen, betrachte ich als Schritt in die richtige Richtung", sagte der norwegische UN-Diplomat.

Der der syrischen Führung nahestehende TV-Sender Al-Mayadeen berichtete, die Regierungsdelegation habe sich vom Abschlusstreffen am Freitag aus Protest gegen eine Erklärung der Opposition zurückgezogen. Oppositionssprecher Jihja al-Aridi warf der Regierung vor, einen Fortschritt bei den Gesprächen verhindern zu wollen.