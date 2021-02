UN-Umweltversammlung - Dynamik für Plastik-Abkommen entwickelt sich

UN - Weltweite Lebensmittelpreise so "hoch wie nie" Die weltweiten Lebensmittelpreise liegen nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) so hoch wie nie. Ein entsprechender Preisindex markierte im Dezember ein Rekordhoch, wie die UN am Mittwoch in Rom mitteilten. Grund für den anhaltenden Preistrieb war den Angaben nach teureres Getreide sowie Zucker. 2008 war es in zahlreichen Ländern wegen annähernd hoher Preise zu Unruhen gekommen.