UN will Slowaken Kubis zum neuen Libyen-Vermittler machen

Vor seiner Zeit im Libanon war der Slowake UN-Gesandter im Irak und in Afghanistan

Nach Monaten der schwierigen Suche will Generalsekretär António Guterres den Slowaken Jan Kubis zum neuen UN-Vermittler für das Bürgerkriegsland Libyen machen. Das kündigte der UN-Chef dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York an, wie mehrere Diplomaten am Donnerstag bestätigten. Die Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums haben demnach bis Freitagnachmittag (Ortszeit) Zeit, um etwaige Bedenken gegen den gegenwärtigen UN-Gesandten für den Libanon zu äußern.

Kubis kann auf jahrelange Erfahrung in Krisengebieten zurückschauen: Vor seiner Zeit im Libanon war er UN-Gesandter im Irak und in Afghanistan. Guterres hatte in den vergangenen Monaten große Probleme, die Position des Libyen-Vermittlers zu besetzen. Der Favorit und vorherige Nahostgesandte Nikolai Mladenow hatte sich kurz vor seiner geplanten Ernennung überraschend zurückgezogen.

In Kreisen des UN-Sicherheitsrates hatte Mladenow eigentlich als sicherer Nachfolger des Libyen-Vermittlers Ghassam Salamé gegolten. Salamé war im März unter Verweis auf hohen Stress und seine Gesundheit zurückgetreten. Die US-Amerikanerin Stephanie Williams übt seitdem die Vermittlerrolle kommissarisch aus.