Unbekannte brachen in sechs Firmen bei oststeirischer A2-Abfahrt ein

Schaden von mehreren tausend Euro

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in sechs Firmen im Nahbereich der A2-Abfahrt Gleisdorf West im oststeirischen Bezirk Weiz eingebrochen. Sie stahlen Bargeld sowie Schmuck in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen seien am Laufen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstagnachmittag mitteilte.

Die Einbrecher kamen in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr und verschafften sich gewaltsam Zugang zu gleich sechs Firmen im Umkreis von etwa 500 Metern bei der Auffahrt Gleisdorf West zur Südautobahn. Dabei stiegen sie über aufgebrochene Türen oder Fenster in die Objekte ein. Dann knackten sie Kaffeeautomaten, Werkzeugkästen und einen Tresor, um Bargeld bzw. Wertgegenstände zu erbeuten. In einem der Objekte gelangten sie in eine Vitrine und entwendeten Uhren sowie Ringe im Wert von mehreren tausend Euro.