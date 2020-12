Am Montag und bereits am Freitag vergangener Woche haben Unbekannte auf der Kärntner Südbahnstrecke zwischen Krumpendorf und Pörtschach in Pritschitz Steine auf die Gleise gelegt. Die betroffenen Zugsführer meldeten einen Gleisbruch, bei einer Besichtigung stellte sich jedoch heraus, dass die Steine von der Lok überfahren worden waren. Laut Polizei entstand kein Schaden an den Gleisanlagen, die Südbahn war aber jeweils mehrere Stunden lang gesperrt.