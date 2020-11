Unbekannte räumten Schließfächer in Mödlinger Bank leer

In gesicherten Bereich des Saferaums eingedrungen - Landeskriminalamt ermittelt

Unbekannte haben mehrere Schließfächer in einer Bank in Mödling geknackt und leer geräumt. Dazu sind sie in den gesicherten Bereich des Saferaums des Geldinstituts eingedrungen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager Freitagfrüh einen Bericht der Tageszeitung "Kurier". Durchgeführt worden soll der Coup am Mittwoch sein. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.

Unklar war vorerst, wie sich die Täter Zugang zu den Schließfächern verschafft hatten. "Wir stehen ganz am Anfang der Erhebungen", sagte der Sprecher. Dass, wie kolportiert, eine internationale agierende Bande am Werk war, bestätigte Baumschlager nicht.

Auch die Schadenshöhe stand laut Exekutive nicht fest. Der "Kurier" hatte von einem Millionencoup berichtet. Eine Sprecherin der betroffenen Bank sagte dem ORF Niederösterreich, dass aus "derzeitiger Sicht nur einige wenige Schließfächer betroffen" seien. Sie betonte außerdem, dass ein "mehrstufiges, modernes System" vorliege und die Sicherheitsvorkehrungen hoch seien. Üblicherweise würden Schmuck, Wertgegenstände oder Dokumente deponiert.

Zu den Ersten, denen das Fehlen von Habseligkeiten aufgefallen war, gehörte laut "Kurier" am Mittwochabend ein Unternehmer aus dem Bezirk Mödling. Der Mann wollte Münzen in den Banksafe legen. "Ich habe das Schließfach angefordert, wie immer. Aber es war leer", wurde er zitiert.