Unbekannte Täter zündeten Müllcontainer in Salzburg an

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Salzburg-Itzling und in Salzburg-Gnigl je einen Müllcontainer angezündet. Ein Zeuge beobachtete am Tatort im Stadtteil Gnigl zwei Jugendliche im Alter von zwölf bis 13 Jahren, welche an einem Müllcontainer hantierten. Dieser begann unmittelbar danach zu rauchen und brannte kurz darauf. Die Feuerwehr löschte die Brände und verhinderte dadurch größere Schäden, berichtete die Polizei.

An den Müllcontainern entstand durch die Brände teilweise erheblicher Sachschaden. Die Höhe der Schäden und die genauen Brandursachen sind aber noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Jugendliche im Alter von zwölf bis 13 Jahren mit einer Größe von rund 1,60 Meter. Die Verdächtigen waren mit dunklen Sweatern bzw. Jacken, dunklen Trainingshosen und dunklen Turnschuhen bekleidet, einer trug eine graue Mütze.