Unbekannte wollten im Burgenland neun Motorräder stehlen

Täter versuchten, die Zündschlösser abzuziehen - Alle Motorräder blieben am Tatort in Bruckneudorf zurück - Stattdessen fehlten zwei E-Bikes

Nach Fahrraddieben, die auch neun Motorräder stehlen wollten, sucht die Polizei im Burgenland. Die Täter versuchten am Dienstag und nochmals in der Nacht auf Mittwoch, in Bruckneudorf bei Motorrädern die Zündschlösser abzuziehen. Alle Bikes blieben schließlich am Tatort, der Tiefgarage einer Wohnhausanlage, zurück, berichtete die Polizei am Freitag. Stattdessen stahlen die Unbekannten zwei Elektrofahrräder im Gesamtwert einer vierstelligen Summe.

Den ersten Versuch starteten die Täter laut Landespolizeidirektion Dienstag untertags. Sie versuchten ihr Glück dabei an drei Motorrädern. In der Nacht auf Mittwoch kamen sie zurück und probierten bei weiteren sechs Bikes, die Zündschlösser zu entfernen. Bei zwei Motorrädern waren sie zwar erfolgreich, ließen jedoch auch diese zurück. Die E-Bikes nahmen sie aus einem Kellerabteil mit, dessen Tür sie aufzwängten.

Die Höhe des Gesamtschadens war vorerst nicht bekannt. Ein Ermittler stellte DNA-Spuren sicher, die nun ausgewertet werden.