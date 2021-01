Unbekannter fällte auf Salzburger Friedhof zehn Meter hohe Birke

Vandalenakt kurz vor dem Jahreswechsel - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

In Oberndorf bei Salzburg ist es in der Silvesternacht am Friedhof zu einem Vandalenakt gekommen. Ein bisher unbekannter Täter fällte im Innenhof eine zehn Meter hohe Birke. Dazu verwendete er eine Motorsäge, mit der er den Baum etwa einen Meter über dem Boden absägte. Die Birke knickte und fiel in den Innenhof. Laut Anraineraussagen kann die Tatzeit auf Donnerstag zwischen 23.00 und 23.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.